В Гватемале на фоне острого политического кризиса пройдут всеобщие выборы

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Всеобщие выборы пройдут в Гватемале на фоне самого острого политического кризиса в стране за последние несколько десятилетий.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что к участию в голосовании допущены около 7,5 млн человек, немногим менее 50% населения. Им предстоит избрать нового президента, вице-президента, 158 депутатов Конгресса, 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также руководство органов местного самоуправления в 338 районах. В стране откроют более 3 тыс. участков для голосования, а обеспечивать безопасность будут 34,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

На высший государственный пост в самой населенной стране Центральной Америки /около 16 млн человек/ претендуют 14 кандидатов, в том числе бывшая первая леди Сандра Торрес и дочка экс-диктатора Эфраина Риоса Монтта (1982-1983 гг) Сури Риос. Согласно результатам последних предвыборных опросов общественного мнения, основная борьба за победу развернется между двумя кандидатами - Мануэлем Бальдисоном и Джимми Моралесом. Они оба обещают беспощадно бороться с коррупцией, бедностью и высоким уровнем преступности, которые омрачают жизнь подавляющего большинства гватемальцев.

Юрист и предприниматель Бальдисон возглавляет самую крупную оппозиционную партию Гватемалы "Обновленная демократическая свобода". Моралес, известный актер комедийного плана и телеведущий, занялся политикой в 2011 году, приняв участие в выборах главы муниципалитета в столичном департаменте. Его возросшую популярность наблюдатели объясняют тем, что избиратели устали от политиков традиционного типа. Тем не менее, согласно прогнозам, ни один из кандидатов не сможет набрать необходимые для победы в первом туре 50% голосов. Второй тур голосования запланирован на 25 октября.