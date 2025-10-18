Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Грузии из домов экс-премьера и чиновников изъяли более 7 млн долларов

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 17:50
    В Грузии из домов экс-премьера и чиновников изъяли более 7 млн долларов

    В Грузии из домов бывшего премьер-министра и ряда высокопоставленных чиновников изъята крупная сумма денег.

    Как передает грузинское бюро Report, на брифинге в прокуратуре страны сообщили, что в ходе обысков у бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц было обнаружено и изъято 7 миллионов 2 тысячи 200 долларов США и 136 тысяч лари наличными.

    Кроме того, изъято 198 единиц ювелирных изделий и часов, ценные картины, тысячи листов документов, 50 мобильных телефонов и 119 единиц электрооборудования.

    Масштабная операция прошла 17 октября с 10:00 утра в Тбилиси, а также в Дедоплисцкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми. Всего обыски проведены по 24 адресам и у нескольких частных лиц.

    В операции приняли участие около 230 сотрудников Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Грузии.

    Следственные органы выясняют происхождение изъятых средств и имущества, а также проводят технический анализ документов и электронных устройств. Результаты расследования будут обнародованы в ближайшие дни.

