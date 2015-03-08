В Грозном подорвался гранатой подозреваемый в убийстве Немцова

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/Мужчина, подорвавший себя на гранате в Грозном, подозревался в убийстве политика Бориса Немцова. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что мужчина бросил одну гранату в сторону правоохранителей, а второй подорвал себя. "Интерфакс" в настоящее время не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах Чечни, что вечером в субботу в одной из квартир многоэтажки по улице Льва Яшина в Грозном был блокирован мужчина, подозреваемый в убийстве.

Также сообщалось, что он бросил в полицейских гранату, был ранен осколком своей же гранаты и скончался от полученного ранения на месте. О самоподрыве в правоохранительных органах ничего не сообщали.

7 марта секретарь Совбеза Ингушетии Альберт Барахаев сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу об убийстве Немцова. "Задержан Заур Дадаев, а также Анзор Губашев и его родной брат", - сказал Барахаев. По информации источника "Интерфакса", третьего задержанного зовут Шагид Губашев.

Мать Заура Дадаева - Аймани Дадаева - сообщала, что ее сын в течение последних десяти лет служил в правоохранительных органах Чеченской республики, в частности, в батальоне "Север", информирует Report.