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В Гренландии ищут возможности для сотрудничества с Трампом

В Гренландии ищут возможности для сотрудничества с Трампом Правительство Гренландии ищет возможности для сотрудничества с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Другие страны
13 января 2025 г. 22:24
В Гренландии ищут возможности для сотрудничества с Трампом

Правительство Гренландии ищет возможности для сотрудничества с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом заявил председатель кабинета острова Мюте Эгеде, чьи слова приводит гренландский телерадиоканал KNR.

"Важно, чтобы не было военного конфликта. У нас открыты двери для добычи полезных ископаемых. Так будет и в ближайшие годы. Нам нужно торговать с США", - сказал Эгеде.

Он также отметил, что Гренландия "хочет начать диалог и ищет возможности для сотрудничества с Трампом".

Напомним, что 7 января Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи. Кроме того, Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.

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Версия на азербайджанском языке Qrenlandiya Trampla əməkdaşlıq imkanları axtarır

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