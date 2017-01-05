В Греции задержана анархистка, обстрелявшая посольство США из гранатомета

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ 5 января сотрудниками греческого Управления по борьбе с террором была задержана 48-летняя Панайота (Пола) Рупа, активистка террористической группировки "Революционная борьба", сообщает Report со ссылкой на греческое агентство ΑΠΕ.

Разыскиваемая террористка была задержана в доме в южном пригороде Афин, где она проживала со своим несовершеннолетним ребенком.

Рупа является супругой известного греческого террориста Никоса Мазиотиса и вместе с ним участвовала в анархистской террористической организации "Революционная борьба". Она была заочно осуждена за ряд терактов, включая обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году.

В 2016 году Пола Рупа неудачно пыталась организовать побег мужа с помощью захваченного вертолета.