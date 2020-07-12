О нас
Report Georgia

В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19

В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19 В Греции за последние сутки выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом, четыре из них обнаружены при контроле на въезде в страну.
Другие страны
12 июля 2020 г. 22:24
В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19

В Греции за последние сутки выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом, четыре из них обнаружены при контроле на въезде в страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3 803 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.

За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Тоттенхэм одержал волевую победу над Арсеналом в матче Премьер-Лиги
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче Премьер-Лиги
12 июля 2020 г. 21:54
В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом
В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом
12 июля 2020 г. 21:30
В Японии за сутки зафиксировано свыше 400 случаев заражения COVID-19
В Японии за сутки зафиксировано свыше 400 случаев заражения COVID-19
12 июля 2020 г. 20:50
Число зараженных коронавирусом в Молдове превысило 19,3 тысячи
Число зараженных коронавирусом в Молдове превысило 19,3 тысячи
12 июля 2020 г. 20:34
В Ливии переизбрали главу Высшего госсовета
В Ливии переизбрали главу Высшего госсовета
12 июля 2020 г. 19:59
Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом
Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом
12 июля 2020 г. 18:31
В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом
В США за сутки выявили около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом
12 июля 2020 г. 16:55
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
12 июля 2020 г. 14:21
В мире от коронавируса вылечились более 7 млн. человек
В мире от коронавируса вылечились более 7 млн. человек
12 июля 2020 г. 11:23
В Германии COVID-19 заразились около 200 тыс. человек
В Германии COVID-19 заразились около 200 тыс. человек
12 июля 2020 г. 09:44

Последние новости

22:38
ФотоAZAL вернул соотечественников на родину из Москвы Внутренняя политика
22:32
Еще один военнослужащий армии Азербайджана погиб Нагорно-карабахский конфликт
22:24
В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19 Другие страны
21:54
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче Премьер-Лиги Другие страны
21:46
В Азербайджане скончалась мать и супруга экс-министра Происшествия
21:30
В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом Другие страны
20:53
Гонщик "Мерседеса" выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1" Индивидуальные
20:50
В Японии за сутки зафиксировано свыше 400 случаев заражения COVID-19 Другие страны
20:34
Число зараженных коронавирусом в Молдове превысило 19,3 тысячи Другие страны
19:59
В Ливии переизбрали главу Высшего госсовета Другие страны
19:50
МИД Азербайджана: Всю ответственность несет Армения Нагорно-карабахский конфликт
19:11
Минобороны: Никакой потери территории не произошло Нагорно-карабахский конфликт
18:52
Помощник Президента: Армянская сторона не добилась захвата какой-либо территории Нагорно-карабахский конфликт
18:31
Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом Другие страны
18:07
На нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана вспыхнул пожар В регионе