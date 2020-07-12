В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19

В Греции за последние сутки выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом, четыре из них обнаружены при контроле на въезде в страну.

В Греции за последние сутки выявлен 31 случай инфицирования коронавирусом, четыре из них обнаружены при контроле на въезде в страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3 803 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 122 человека, говорится в сообщении.

За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.