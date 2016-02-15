В Греции вновь начались массовые протесты

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Афинская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих под стенами здания министерства сельского хозяйства Греции фермеров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, около 800 фермеров вступили в столкновения с полицией, а также разбили окна в министерстве.

Они недовольны проводимой правительством пенсионной реформой.

"Фермеры попытались прорвать кордон полиции перед входом в министерство. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы их остановить", – приводит слова офицера местной полиции РИА Новости.