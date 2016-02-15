 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Греции вновь начались массовые протесты

    Афинская полиция разогнала протестующих фермеров слезоточивым газом

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Афинская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих под стенами здания министерства сельского хозяйства Греции фермеров.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, около 800 фермеров вступили в столкновения с полицией, а также разбили окна в министерстве.

    Они недовольны проводимой правительством пенсионной реформой.

    "Фермеры попытались прорвать кордон полиции перед входом в министерство. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы их остановить", – приводит слова офицера местной полиции РИА Новости.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi