В Греции спасены около 60 мигрантов, найдены тела 2 погибших

Береговая охрана Греции спасла 57 мигрантов в море у острова Парос, обнаружены тела двух погибших, идут поиски еще примерно 21 человека, которые находились в затонувшем паруснике.

Береговая охрана Греции спасла 57 мигрантов в море у острова Парос, обнаружены тела двух погибших, идут поиски еще примерно 21 человека, которые находились в затонувшем паруснике.

Как передает Report, об этом заявило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По его данным, поисково-спасательная операция Береговой охраны началась после звонка на номер экстренной помощи мигрантов, которые сообщили, что их парусник перевернулся и затонул около Пароса. В нем находились примерно 80 мигрантов. Все они оказались в воде. В поисках, которые координирует Объединенный поисково-спасательный координационный центр Береговой охраны и Портовых служб, задействованы пять катеров Береговой охраны, девять находящихся в данной зоне судов, вертолет ВМС, самолет "C-130" ВВС и водолазы.