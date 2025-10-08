В Греции произошел мощный взрыв в ночном клубе

В греческой столице Афинах в ночь на среду, произошел мощный взрыв в закрытом ночном клубе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Kathimerini.

Предварительные оценки свидетельствуют о том, было использовано взрывное устройство большой мощности, которое вызвало громкий взрыв. По данным полиции, взрыв повредил вход в ночной клуб и автомобиль, припаркованный снаружи.

"Сейчас расследование сосредотачивается на передвижении четырех человек, которые вели себя подозрительно вблизи клуба за мгновение до взрыва",- сообщила пресс-секретарь полиции Константина Димоглиду.

Местный житель рассказал, что взрыв произошел около 22:00 по местному времени.

"Мы услышали оглушительный шум. Сначала я подумал, что это гром, но звук был слишком громкий. Мы выбежали на улицу и увидели, как приезжают пожарные машины. Клуб был закрыт годами – мы слышали, что он может вскоре снова открыться", – сказал он.

Информация о пострадавших не поступала. Расследование продолжается.