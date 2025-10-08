Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Греции произошел мощный взрыв в ночном клубе

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 12:07
    В Греции произошел мощный взрыв в ночном клубе

    В греческой столице Афинах в ночь на среду, произошел мощный взрыв в закрытом ночном клубе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Kathimerini.

    Предварительные оценки свидетельствуют о том, было использовано взрывное устройство большой мощности, которое вызвало громкий взрыв. По данным полиции, взрыв повредил вход в ночной клуб и автомобиль, припаркованный снаружи.

    "Сейчас расследование сосредотачивается на передвижении четырех человек, которые вели себя подозрительно вблизи клуба за мгновение до взрыва",- сообщила пресс-секретарь полиции Константина Димоглиду.

    Местный житель рассказал, что взрыв произошел около 22:00 по местному времени.

    "Мы услышали оглушительный шум. Сначала я подумал, что это гром, но звук был слишком громкий. Мы выбежали на улицу и увидели, как приезжают пожарные машины. Клуб был закрыт годами – мы слышали, что он может вскоре снова открыться", – сказал он.

    Информация о пострадавших не поступала. Расследование продолжается.

