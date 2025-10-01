Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 10:29
    В Греции проходит всеобщая забастовка против планов правительства увеличить рабочие часы

    В Греции остановили работу общественного транспорта в рамках однодневной всеобщей забастовки, в Афинах же проходят массовые протесты.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, акцию организовали крупнейшие профсоюзы страны в знак протеста против плана правительства ввести 13-часовой рабочий день.

    По данным Минтруда, новое правило планируется утвердить в октябре.

    Профсоюзы заявляют, что инициатива усилит давление на работников, пострадавших от последствий долгового кризиса 2009–2018 годов, когда зарплаты и пенсии были сокращены, а безработица резко выросла.

    Несмотря на восстановление экономики и повышение зарплат в последние годы, уровень жизни в стране все еще ниже, чем в большинстве стран ЕС.

    "Мы говорим нет 13-часовому рабочему дню. Рабочее время - это не товар. Это наша жизнь", - подчеркнул профсоюз GSEE, представляющий около 2,5 млн работников частного сектора.

    Власти, в свою очередь, утверждают, что реформа будет применяться не более 37 дней в году, обеспечит 40% надбавку за сверхурочные и создаст более гибкий рынок труда в интересах как работников, так и работодателей.

