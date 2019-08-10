В Греции объявили высший уровень пожарной опасности

В центральной Греции и еще нескольких регионах страны объявлен пятый — высший — уровень пожарной опасности.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, в Греции установилась жаркая и сухая погода, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

По данным службы гражданской защиты Греции, высший уровень опасности действует в Аттике, Восточной Виотии, центральной и южной Эвии, а также в нескольких округах Пелопоннеса. Четвертая категория опасности объявлена в оставшейся части Пелопоннеса, на островах северной и южной частей Эгейского моря, в Западной Греции и на Ионических островах.

Жара продержится в Греции как минимум ближайшие три дня. Температура воздуха достигает 41°С. Пожарные команды и все аварийные службы приведены в состояние боевой готовности.