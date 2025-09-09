ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    В Греции норка искалечила прикованную к постели женщину

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 08:31
    В Греции норка искалечила прикованную к постели женщину

    В Греции норка напала на парализованную пенсионерку и отгрызла ей руку.

    Как передает Report, об этом сообщает газета ekathimerini.com.

    Хищник проник в открытую дверь дома в деревне близ города Кастория. Норка набросилась на прикованную к постели женщину и отгрызла ей часть руки.

    Родственники вызвали скорую помощь, которая сначала доставила пострадавшую в местную больницу. Затем женщину перевезли в Салоники. Ей предстоит перенести несколько операций.

    Местные жители выражают беспокойство по поводу частых появлений норок в этом районе Северной Греции и их агрессивностью.

    Греция инцидент норка

