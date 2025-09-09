В Греции норка искалечила прикованную к постели женщину
09 сентября, 2025
- 08:31
В Греции норка напала на парализованную пенсионерку и отгрызла ей руку.
Как передает Report, об этом сообщает газета ekathimerini.com.
Хищник проник в открытую дверь дома в деревне близ города Кастория. Норка набросилась на прикованную к постели женщину и отгрызла ей часть руки.
Родственники вызвали скорую помощь, которая сначала доставила пострадавшую в местную больницу. Затем женщину перевезли в Салоники. Ей предстоит перенести несколько операций.
Местные жители выражают беспокойство по поводу частых появлений норок в этом районе Северной Греции и их агрессивностью.
