    В Греции нашли необычное захоронение женщины в перевернутой диадеме

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 05:45
    В Греции нашли необычное захоронение женщины в перевернутой диадеме

    Необычное античное захоронение знатной женщины в перевернутой диадеме нашли греческие археологи во время раскопок в области Беотия.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство культуры Греции.

    По его словам, раскопки проводились на месте запланированного создания фотоэлектрического парка энергетической компанией METKA близ озера Копаис (Копаида) в 6 км к северу от святилища Аполлона Птума и древнего города Акрефия. Там было обнаружено кладбище архаического и классического периодов греческой истории, а также архитектурные остатки укрепленного поселения той же эпохи. Исследованные 40 могил свидетельствуют о высоком уровне жизни и социальном статусе землевладельцев беотийского поселения. "Особое впечатление производит "Погребение дамы с перевернутой диадемой", датируемое второй половиной VII века до н.э.", - отметило ведомство.

    "Судя по предварительному исследованию остатков зубов, в могиле похоронена женщина возрастом 20-30 лет. На ее голову, как символ ее превосходства и положения, была торжественно водружена внушительная бронзовая лентообразная диадема, увенчанная большой розеткой в форме солнца в центре лба. Изысканная диадема выполнена с помощью чеканки и украшена повторяющимся декором в виде пар животных - геральдических льва и львицы, которые символизируют королевскую власть и могущество. Однако диадема была надета на голову покойной в перевернутом виде, изображенные на украшении львы лежали на спине", - подчеркнуло Минкультуры.

    По его словам, в современную эпоху перевернутая королевская корона символизирует отречение или падение монарха и в любом случае знаменует собой утрату им власти и положения. "Погребение знатной дамы хронологически относится к переходной социально-политической обстановке середины VII века до н.э., когда система наследственной царской власти пошатнулась, а возвышение элиты привело в последующий период к господству олигархии и аристократии. О положении, престиже и богатстве захоронения свидетельствуют многочисленные бронзовые подношения, найденные в нем", - говорится в сообщении.

