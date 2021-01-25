В Греции на прогулке утонул экс-министр

В Греции в возрасте 77 лет погиб бывший министр общественного порядка Греции Сифис Валиракис.

В Греции в возрасте 77 лет погиб бывший министр общественного порядка Греции Сифис Валиракис.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Skai .

СМИ отмечает, что Валиракис отправился на надувной лодке на прогулку неподалеку от городка Эретрия на острове Эвбея, где у его семьи есть загородный дом.

Однако он долго не возвращался домой, после чего его супруга оповестила об этом Береговую охрану. Ее сотрудники в ходе поисков нашли лодку, в которой было два ружья для подводной охоты.

Тело самого министра было найдено позднее возле скал небольшого островка поблизости от Эвбеи.

По предварительной версии, бывший министр подскользнулся в лодке или ему резко стало плохо.

Валиракис занимал место главы министерства в 1995 - 1996 годах. Также в 1997 году он был избран депутатом.