В Греции Лавров обсудит "Турецкий поток", Сирию и отношения России и ЕС

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в среду в Афины встретится с президентом, премьер-министром и главой МИД Греции и обсудит сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной областях, а также в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Не останутся без внимания и вопросы дальнейшего взаимодействия России с Европейским союзом, продление санкций которых против РФ, по оценкам экспертов, негативно влияет на все сферы отношений Москвы и Брюсселя.

Не исключено, что в ходе встреч в Афинах будет затронут кипрский вопрос, а также ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, что спровоцировало увеличение потока мигрантов из этого региона в европейские страны, в частности, в Грецию.

По мнению эксперта, в Афинах российская сторона из первых рук получит информацию об отношении Евросоюза к России, влиянии Brexit на европейскую экономику, а также попытается узнать, как греческие и итальянские инвесторы относятся к возможности подключения "Турецкого потока" к проекту "Посейдон". Если Греция и Италия проявят соответствующий интерес, считает эксперт, то Россия может получить в ЕС влиятельных лоббистов.