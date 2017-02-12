В Греции эвакуировали 72 тыс. человек для обезвреживания 250 кг бомбы времен Второй мировой войны

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В греческом городе Салоники, эвакуировали тысячи жителей для обезвреживания 250 кг бомбы времен Второй мировой войны, передает Report со ссылкой на Reuters.

Во втором по величине городе Греции Салоники эвакуировали тысячи жителей для того, чтобы позволить экспертам обезвредить бомбу времен Второй мировой войны.

Сообщается, что бомба весит 250 кг, ее обнаружили на глубине около 5 метров под землей во время земляных работ на автозаправочной станции на прошлой неделе.

72 тыс. жителей, проживающих в радиусе 2 км, попросили покинуть свои дома. Автобусы забирали жителей из тренажерных залов, стадионов и кафе.

"Мы абсолютно готовы. Я призываю наших сограждан сохранять спокойствие. Там нет никаких оснований для паники, нет никакой опасности. Приняты меры по обеспечению безопасности жителей", - сказал губернатор области Апостолос Тзитзикостас.