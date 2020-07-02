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В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3458

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3458 В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3 458.
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2 июля 2020 г. 21:56
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3458

В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3 458.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг Национальная организация общественного здравоохранения.

Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет.

В отделениях интенсивной терапии интубированы восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 118 человек, говорится в сообщении.

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