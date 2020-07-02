В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3458

В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3 458.

В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3 458.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг Национальная организация общественного здравоохранения.

Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет.

В отделениях интенсивной терапии интубированы восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 118 человек, говорится в сообщении.