В Греции блокированы уже более 50 тысяч беженцев

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ По данным на 8 утра 21 марта в Греции находятся 50,411 тысячи беженцев и мигрантов, сообщил координационный центр по разрешению миграционного кризиса, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

За сутки с побережья Турции на греческие острова прибыли 1,662 тысячи человек, в том числе 698 человек на остров Лесбос и 830 на остров Хиос.

Неделю назад, 14 марта, в Греции находились 44,5 тысячи беженцев и мигрантов.

По соглашению между ЕС и Турцией, достигнутому на саммите Евросоюза, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории с 20 марта, будут возвращаться в Турцию. Причем гражданство нелегалов в соглашении не уточняется. Для этого Турция с 20 марта должна направить на греческие острова представителей, которые будут заниматься реадмиссией мигрантов.