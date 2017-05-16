В Греции бастуют журналисты и моряки

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Греция осталась cегодня без новостей и без паромного сообщения — журналисты государственных и частных СМИ проводят 24-часовую, а моряки — 48-часовую забастовки в знак протеста против новых мер экономии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Помимо этого из-за стачек в метро и водителей автобусов будет сложно добраться в международный афинский аэропорт.

Забастовка в СМИ началась с 6 утра 16 мая и пройдет в рамках всеобщей забастовки, объявленной на 17 мая в связи с предстоящим голосованием в парламенте по законопроекту, принятия которого требуют кредиторы.

С ноля часов 16 мая бастуют греческие моряки, в связи с чем приостановлено движение паромов на всей территории Греции. Акция протеста моряков продлится 48 часов.

Парламент Греции 18 мая рассмотрит законопроект, который предусматривает новое сокращение пенсий и зарплат с 2019 года и повышение налогов, урезание социальных пособий и массовые увольнения, а также предполагает реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную финансовую стратегию на 2018-2021 годы.