В Греции арестован немец, который тайно снимал людей в туалетах аэропорта
- 02 октября, 2025
- 17:21
43-летний гражданин Германии был арестован по подозрению в тайной съемке людей в туалетах аэропорта в Салониках (Греция).
Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.
Полиция заявила, что арест состоялся после жалобы мужчины, который сообщил, что подозреваемый снимал его сына в туалете.
Позже офицеры проверили мобильный телефон подозреваемого и нашли три видео, а также пять других, которые были удалены.
Мужчину доставили в городскую прокуратуру, которая предъявила ему обвинение в незаконной записи частных действий другого лица, что является уголовным преступлением по греческому законодательству.
