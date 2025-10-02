В Греции арестован немец, который тайно снимал людей в туалетах аэропорта

43-летний гражданин Германии был арестован по подозрению в тайной съемке людей в туалетах аэропорта в Салониках (Греция).

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

Полиция заявила, что арест состоялся после жалобы мужчины, который сообщил, что подозреваемый снимал его сына в туалете.

Позже офицеры проверили мобильный телефон подозреваемого и нашли три видео, а также пять других, которые были удалены.

Мужчину доставили в городскую прокуратуру, которая предъявила ему обвинение в незаконной записи частных действий другого лица, что является уголовным преступлением по греческому законодательству.