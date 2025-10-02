Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 17:21
    В Греции арестован немец, который тайно снимал людей в туалетах аэропорта

    43-летний гражданин Германии был арестован по подозрению в тайной съемке людей в туалетах аэропорта в Салониках (Греция).

    Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

    Полиция заявила, что арест состоялся после жалобы мужчины, который сообщил, что подозреваемый снимал его сына в туалете.

    Позже офицеры проверили мобильный телефон подозреваемого и нашли три видео, а также пять других, которые были удалены.

    Мужчину доставили в городскую прокуратуру, которая предъявила ему обвинение в незаконной записи частных действий другого лица, что является уголовным преступлением по греческому законодательству.

