Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Греции арестовали двух подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 02:21
    В Греции арестовали двух подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

    Греческая полиция арестовала двух человек по подозрению в убийстве президента кипрского футбольного клуба "Кармиотисса" бизнесмена Ставроса Димостенуса, которого застрелили в автомашине на автомагистрали Лимасола две недели назад.

    Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

    По его информации, аресты были произведены в Салониках. Два арестованных 28-летних грека являются троюродными братьями. По сведениям полиции, один из них был водителем автомобиля, участвовавшего в преступлении, а второй сидел за рулем автомашины, на которой скрылись преступники. Именно в этой машине были обнаружены генетический материал и отпечатки пальцев, которые сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Северной Греции сравнили с отпечатками пальцев двух арестованных греков.

    Предполагается, что в Димостенуса стрелял один из арестованных, однако кипрские власти считают обоих исполнителями убийства. Сотрудники по борьбе с организованной преступностью получили информацию от своих кипрских коллег о том, что двое подозреваемых в убийстве Димостенуса находятся в Греции. Они были задержаны в разных домах в западных районах Салоник. При этом оба постоянно проживают на Кипре и ведут там профессиональную деятельность. Один из арестованных родом из греческого города Сере, а другой родился в Грузии и имеет родственников в Салониках.

    Аресты были произведены по европейским ордерам, прокуратура начнет процедуру по выдаче арестованных Кипру.

    Кармиотисса убийство Греция расследование

    Последние новости

    02:54

    Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

    Другие страны
    02:21

    В Греции арестовали двух подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

    Другие страны
    01:43

    В штате Нью-Йорк из-за шатдауна объявили режим ЧП

    Другие страны
    01:07

    Ученые зафиксировали изменение цвета межзвездного объекта 3I/ATLAS

    Наука и образование
    00:38

    Франция сообщила о выделении ДР Конго помощи на €1,5 млрд

    Другие страны
    00:02

    Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева

    Kультурная политика
    23:53

    Журналист Axios: США одобряют участие турецких военных в миссии в Газе

    Другие страны
    23:41

    Афганистан и Пакистан проведут новую встречу в Стамбуле 6 ноября

    Другие страны
    23:23

    Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за воздушных шаров

    Другие страны
    Лента новостей