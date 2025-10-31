В Греции арестовали двух подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

Греческая полиция арестовала двух человек по подозрению в убийстве президента кипрского футбольного клуба "Кармиотисса" бизнесмена Ставроса Димостенуса, которого застрелили в автомашине на автомагистрали Лимасола две недели назад.

Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По его информации, аресты были произведены в Салониках. Два арестованных 28-летних грека являются троюродными братьями. По сведениям полиции, один из них был водителем автомобиля, участвовавшего в преступлении, а второй сидел за рулем автомашины, на которой скрылись преступники. Именно в этой машине были обнаружены генетический материал и отпечатки пальцев, которые сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Северной Греции сравнили с отпечатками пальцев двух арестованных греков.

Предполагается, что в Димостенуса стрелял один из арестованных, однако кипрские власти считают обоих исполнителями убийства. Сотрудники по борьбе с организованной преступностью получили информацию от своих кипрских коллег о том, что двое подозреваемых в убийстве Димостенуса находятся в Греции. Они были задержаны в разных домах в западных районах Салоник. При этом оба постоянно проживают на Кипре и ведут там профессиональную деятельность. Один из арестованных родом из греческого города Сере, а другой родился в Грузии и имеет родственников в Салониках.

Аресты были произведены по европейским ордерам, прокуратура начнет процедуру по выдаче арестованных Кипру.