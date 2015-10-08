В Госдепе объяснили отказ обмениваться с Россией разведданными по Сирии

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ США не обмениваются разведывательными данными с Россией по ситуации в Сирии, поскольку не разделяют ее основной цели. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает со ссылкой Report на РБК.

«Я не понимаю, как можете делиться разведывательными данными, если вы не разделяете основной, общей цели по Сирии. Мы все так же далеки от этого», — сказал Кирби на брифинге.

«Нет никакой общей задачи по поводу того, что будет после ИГ [запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»]», — отметил он.