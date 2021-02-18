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В городе Скоки США 26 февраля объявлен днем памяти жертв Ходжалинского геноцида

В городе Скоки США 26 февраля объявлен днем памяти жертв Ходжалинского геноцида Мэр города Скоки, штата Иллинойс США - Джордж Ван Дусен подписал декларацию по случаю 29-й годовщины Ходжалинской резни
Другие страны
18 февраля 2021 г. 08:50
В городе Скоки США 26 февраля объявлен днем памяти жертв Ходжалинского геноцида
Джордж Ван Дусен

Мэр города Скоки, штата Иллинойс США - Джордж Ван Дусен подписал декларацию по случаю 29-й годовщины Ходжалинской резни.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил президент Азербайджанского центра Среднего Запада (ACMA) Фарид Мамедов.

По его словам, в заявлении, адресованном азербайджанской общине штата Иллинойс, говорится, что в рамках начатой Арменией в 1988 году военной агрессии против Азербайджана и политики этнической чистки, учиненной против азербайджанского народа с помощью 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года учинили в Ходжалы кровопролитие. Мирные жители, пытавшиеся покинуть оккупированный город, были уничтожены. В результате армянскими военнослужащими были убиты 613 человек, в том числе, 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Он отметил, что некоторые эксперты называют Ходжалинскую трагедию "азербайджанской Сребреницей".

В документе также подчеркивается, что в 1993 году Советом Безопасности ООН были приняты резолюции под номерами 822, 853, 874 и 884, требующие немедленного и безоговорочного вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Особо отмечается поддержка территориальной целостности Азербайджана Генеральной Ассамблеей ООН, Европейским Парламентом, ПАСЕ, ОБСЕ, Государственным Департаментом и Белым Домом США.

В декларации отмечается, что с учетом всех этих фактов мэр Скоки Джордж Ван Дусен объявил 26 февраля 2020 года в городе днем памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Skoki şəhərinin meri Xocalı qətliamının ildönümü ilə bağlı bəyannamə imzalayıb

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