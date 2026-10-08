В городе Лион четыре человека ранены из-за применения пиротехники во время протестов

Четыре человека получили легкие ранения в результате применения пиротехнических устройств внутри средней школы имени Эдуарда Эррио в 6-м округе города Лион (Франция).

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на префектуру Роны.

Среди пострадавших – два сотрудника администрации школы, работник по техническому обслуживанию и один из родителей.

В соцсетях распространяются несколько видеороликов, на которых группа молодых людей в масках и капюшонах поджигает петарды, а затем двое из них бросают их в приоткрытую дверь школы, после чего петарды взрываются внутри.

"Правоохранительные органы оперативно вмешались, чтобы защитить учеников, персонал и школу", - отметили в префектуре.

В различных городах Франции продолжаются протесты старшеклассников и студентов вузов.

Телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства образования сообщил о том, что по состоянию на полдень во Франции остаются закрытыми 157 школ.

Также сообщается, что в Страсбурге правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Кроме того, студенческий союз призвал к проведению новой демонстрации 13 октября.