В городе Лион четыре человека ранены из-за применения пиротехники во время протестов
- 08 октября, 2026
- 19:19
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Четыре человека получили легкие ранения в результате применения пиротехнических устройств внутри средней школы имени Эдуарда Эррио в 6-м округе города Лион (Франция).
Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на префектуру Роны.
Среди пострадавших – два сотрудника администрации школы, работник по техническому обслуживанию и один из родителей.
В соцсетях распространяются несколько видеороликов, на которых группа молодых людей в масках и капюшонах поджигает петарды, а затем двое из них бросают их в приоткрытую дверь школы, после чего петарды взрываются внутри.
"Правоохранительные органы оперативно вмешались, чтобы защитить учеников, персонал и школу", - отметили в префектуре.
В различных городах Франции продолжаются протесты старшеклассников и студентов вузов.
Телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства образования сообщил о том, что по состоянию на полдень во Франции остаются закрытыми 157 школ.
Также сообщается, что в Страсбурге правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.
Кроме того, студенческий союз призвал к проведению новой демонстрации 13 октября.