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    В городе Лион четыре человека ранены из-за применения пиротехники во время протестов

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 19:19
    В городе Лион четыре человека ранены из-за применения пиротехники во время протестов

    Четыре человека получили легкие ранения в результате применения пиротехнических устройств внутри средней школы имени Эдуарда Эррио в 6-м округе города Лион (Франция).

    Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на префектуру Роны.

    Среди пострадавших – два сотрудника администрации школы, работник по техническому обслуживанию и один из родителей.

    В соцсетях распространяются несколько видеороликов, на которых группа молодых людей в масках и капюшонах поджигает петарды, а затем двое из них бросают их в приоткрытую дверь школы, после чего петарды взрываются внутри.

    "Правоохранительные органы оперативно вмешались, чтобы защитить учеников, персонал и школу", - отметили в префектуре.

    В различных городах Франции продолжаются протесты старшеклассников и студентов вузов.

    Телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства образования сообщил о том, что по состоянию на полдень во Франции остаются закрытыми 157 школ.

    Также сообщается, что в Страсбурге правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

    Кроме того, студенческий союз призвал к проведению новой демонстрации 13 октября.

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