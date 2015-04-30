​В городах США прошли акции против произвола полиции

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Марши протеста против произвола полиции прошли во многих городах США. Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В Балтиморе акция завершилась мирно после беспорядков двумя днями ранее, отмечает агентство. Порядок там охраняют более 3000 солдат национальной гвардии США.

Митинги против насилия полиция состоялись в Бостоне, Фергюссоне, Миссури, Вашингтоне, Денвере и Сиэттле.

В Нью-Йорке полиция арестовала более 60 человек, пытавшихся перекрыть движение на Манхэттене.

Ранее сообщалось, что скончавшийся после ареста полицией Балтимора Фредди Грей мог намеренно причинить себе вред.