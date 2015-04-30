 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В городах США прошли акции против произвола полиции

    В Нью-Йорке полиция арестовала более 60 человек, пытавшихся перекрыть движение на Манхэттене

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Марши протеста против произвола полиции прошли во многих городах США. Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    В Балтиморе акция завершилась мирно после беспорядков двумя днями ранее, отмечает агентство. Порядок там охраняют более 3000 солдат национальной гвардии США.

    Митинги против насилия полиция состоялись в Бостоне, Фергюссоне, Миссури, Вашингтоне, Денвере и Сиэттле.

    В Нью-Йорке полиция арестовала более 60 человек, пытавшихся перекрыть движение на Манхэттене. 

    Ранее сообщалось, что скончавшийся после ареста полицией Балтимора Фредди Грей мог намеренно причинить себе вред.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi