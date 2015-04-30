​В городах США прошли акции против произвола полиции

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Марши протеста против произвола полиции прошли во многих городах США. Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.
В Балтиморе акция завершилась мирно после беспорядков двумя днями ранее, отмечает агентство. Порядок там охраняют более 3000 солдат национальной гвардии США.
Митинги против насилия полиция состоялись в Бостоне, Фергюссоне, Миссури, Вашингтоне, Денвере и Сиэттле.
В Нью-Йорке полиция арестовала более 60 человек, пытавшихся перекрыть движение на Манхэттене.
Ранее сообщалось, что скончавшийся после ареста полицией Балтимора Фредди Грей мог намеренно причинить себе вред.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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