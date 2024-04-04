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В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом

В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом Медики Гонконга зафиксировали первый в городе случай заражения человека вирусом герпеса B (также называют обезьяньим герпесом).
Другие страны
4 апреля 2024 г. 09:32
В Гонконге выявили первый случай заражения обезьяньим герпесом

Медики Гонконга зафиксировали первый в городе случай заражения человека вирусом герпеса B (также называют обезьяньим герпесом).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр по охране здоровья при Департаменте здравоохранения Гонконга.

Как указывается в документе, 37-летний мужчина попал в больницу 21 марта с жалобами на ухудшение состояния здоровья и лихорадку. Анализ спинномозговой жидкости дал положительный результат на вирус обезьяньего герпеса.

Члены его семьи сообщили, что в конце февраля он контактировал с дикими обезьянами во время посещения парка на северо-западе Гонконга. Как отметили родственники, животные поранили его. Сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как критическое.

Как отмечается в документе, это первый подтвержденный случай заражения человека вирусом герпеса B в Гонконге. Ранее случаи инфицирования людей этим вирусом фиксировались в США, Канаде, материковом Китае и Японии. Люди заражались после того, как их кусали или царапали дикие обезьяны.

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