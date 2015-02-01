​В Гонконге вновь прошли акции протеста

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Около 3 тыс. демонстрантов вышли на улицы Гонконга впервые после серии крупных акций протеста, которые были организованы в конце 2014 года.

Тогда протестующие настаивали на том, чтобы Пекин отказался от контроля над выдвижением кандидатов на предстоящих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, организаторы воскресного марша заявили, что требования у них прежние - демократичные выборы в бывшей британской колонии, и пообещали, что акции будут носить мирный характер.

Гонконг вернулся под управление Китая в 1997 году и долгое время пользовался широкой автономией по принципу "Одна страна - две системы". В 2017 году состоятся выборы в местные органы власти Гонконга, и после митингов-2014 жителям было гарантировано всеобщее избирательное право. Однако кандидатов будет одобрять специальный комитет, сформированный китайскими властями.