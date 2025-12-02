Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Гонконге создадут комитет для расследования пожара в жилом комплексе

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 08:55
    Власти специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) создадут независимый комитет под руководством одного из судей города для расследования причин и обстоятельств мощного пожара в жилом комплексе, который унес жизни не менее 151 человека.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал RTHK, об этом заявил глава администрации (правительства) САР Джон Ли (Ли Цзячао).

    "В то время как уголовные и пожарные расследования продолжаются, я создам независимый комитет для проведения всеобъемлющего и углубленного расследования, пересмотра системы строительных работ и предотвращения подобных трагедий в будущем", - отметил он. "Чтобы обеспечить независимость и авторитет комитета, я приглашу судью возглавить его работу", - добавил Джон Ли, отметив, что выводы комитета будут "обнародованы в полном объеме".

