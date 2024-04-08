В Гонконге пресекли контрабанду золота стоимостью 10,7 млн долларов

Таможенная служба Гонконга обнаружила партию контрабандного золота, замаскированного под детали воздушного компрессора.

Таможенная служба Гонконга обнаружила партию контрабандного золота, замаскированного под детали воздушного компрессора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета South China Morning Post.

Стоимость контрабандного золота оценивается в рекордные 84 млн гонконгских долларов (около 10,7 млн долларов США).

Согласно документам, в готовившемся к отправке из аэропорта Гонконга в Японию грузе находились два воздушных компрессора общим весом 775 кг. После проверки на рентгене сотрудники таможни приняли решение досмотреть груз. Как оказалось позже, два ротора, шестерня и три винтовых вала были отлиты из чистого золота и покрашены серой краской. Общий вес этих деталей составил 146 кг.

В случае успеха злоумышленники могли избежать уплаты ввозных пошлин размером примерно 8,4 млн гонконгских долларов (около 1,08 млн долларов США).

31-летний директор отправлявшей груз компании задержан. Позже проверка показала, что предприятие не вело какой-либо хозяйственной деятельности и могло быть создано специально для контрабанды. Директору компании грозит тюремное заключение сроком до семи лет и штраф в 2 млн гонконгских долларов (около 256,4 тыс. долларов США).