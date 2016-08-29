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    В Гонконге полиция арестовала более 150 членов преступных группировок

    Были арестованы 86 мужчин и 69 женщин в возрасте от 15 до 68 лет

    Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Полиция Гонконга в ходе проведения рейда арестовала 155 членов преступных группировок этого специального административного района КНР.

    Как передает Report, об этом сообщает местная радиостанцияRTHK.

    Отмечается, что объектами воскресного рейда гонконгских полицейских стали три нелегальных бара, шесть притонов и четыре нелегальных салона по игре в маджонг (вид пасьянса).

    По данным полиции, в ходе рейда были арестованы 86 мужчин и 69 женщин в возрасте от 15 до 68 лет. Стражи порядка сообщили, что все они, предположительно, являются членами местных криминальных кругов, незаконно владеют оружием и причастны к торговле наркотиками.

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