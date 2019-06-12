В Гонконге многотысячная акция протеста, на улицах города - баррикады

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Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно местным СМИ, по зашифрованным каналам связи протестующих звучат призывы к эскалации протеста, если к 15.00 по местному времени законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта.

Не исключается также штурм здания законодательного органа, звучат призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.

Напомним, что 9 июня в ходе подобной акции протеста произошли беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией.