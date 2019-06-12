 Наверх

В Гонконге многотысячная акция протеста, на улицах города - баррикады

В Гонконге многотысячная акция протеста, на улицах города - баррикады
​Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу после полудня
© Reuters

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набирает силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно местным СМИ, по зашифрованным каналам связи протестующих звучат призывы к эскалации протеста, если к 15.00 по местному времени законодательное собрание не откажется от рассмотрения законопроекта.

Не исключается также штурм здания законодательного органа, звучат призывы продолжать блокировку движения в городе, включая главные дороги и метро.

Напомним, что 9 июня в ходе подобной акции протеста произошли беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi