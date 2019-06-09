В Гонконге на акциях протеста начались стычки между полицией и демонстрантами

В Гонконге отмечены беспорядки и столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися на акцию в знак протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции с КНР.

Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, стычки начались после того, как стражи порядка начали разгонять людей, собравшихся на массовую уличную акцию.

Как сообщили организаторы мероприятия, протестная акция в Гонконге собрала рекордное за последние годы количество участников - более 1 млн человек.