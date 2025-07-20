В Гонконге из-за тайфуна "Випха" пострадали более 20 человек

В Гонконге из-за последствий шквалистого ветра и мощных ливней, которые принес тайфун "Випха", пострадал 21 человек.

В Гонконге из-за последствий шквалистого ветра и мощных ливней, которые принес тайфун "Випха", пострадал 21 человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба администрации мегаполиса.

"Сегодня в отделения неотложной помощи государственных больниц обратились 13 мужчин и 8 женщин", - говорится в сообщении.

По их данным, в пожарную службу также поступило 246 сообщений о поваленных деревьях. В 34 временных убежищах, созданных в различных районах при приближении циклона, нашли защиту от стихии 242 человека.

В 16:10 по местному времени (12:10 по Баку) уровень опасности тайфуна "Випха" был понижен с 10-й (ураган) до 8-й степени (мощный шторм), однако сильные дожди продолжаются. Тайфун прошел рядом с городом, частично задев его. Как сообщила городская обсерватория, эпицентр стихии находился примерно в 90 км к юго-западу от Гонконга.