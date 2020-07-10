В Гонконге из-за коронавируса вновь закроются школы

В Гонконге снова закроются школы из-за увеличения числа заражений коронавирусом. Как сообщает Report, об этом пишет газета South China Mrning Post.
Как сообщает издание, власти приняли такое решение после того, как за сутки в Гонконге подтвердили 30 случаев коронавируса. Всего заразились 1 365, выздоровели 1 176, скончались семь пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.
В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.