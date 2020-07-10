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В Гонконге из-за коронавируса вновь закроются школы

В Гонконге из-за коронавируса вновь закроются школы В Гонконге снова закроются школы из-за увеличения числа заражений СOVID-19
Другие страны
10 июля 2020 г. 09:32
В Гонконге из-за коронавируса вновь закроются школы

В Гонконге снова закроются школы из-за увеличения числа заражений коронавирусом. Как сообщает Report, об этом пишет газета South China Mrning Post.

Как сообщает издание, власти приняли такое решение после того, как за сутки в Гонконге подтвердили 30 случаев коронавируса. Всего заразились 1 365, выздоровели 1 176, скончались семь пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.

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