В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировой
- 20 сентября, 2025
- 16:28
В Гонконге эвакуированы тысячи людей из-за обнаружения бомбы времен второй мировой.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
По данным полиции, в оживленном районе на западной стороне острова была обнаружена бомба весом около 1000 фунтов (450 кг), произведенная США в период Второй мировой войны.
"Из-за исключительно высокого риска, связанного с обезвреживанием бомбы, примерно 1900 домохозяйств, в которых проживают 6000 человек, были вынуждены срочно эвакуироваться", - отмечает полиция.
AP сообщает, что в Гонконге время от времени находят бомбы, оставшиеся со времен Второй мировой войны.
