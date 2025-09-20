В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировой

В Гонконге эвакуированы тысячи людей из-за обнаружения бомбы времен второй мировой.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, в оживленном районе на западной стороне острова была обнаружена бомба весом около 1000 фунтов (450 кг), произведенная США в период Второй мировой войны.

"Из-за исключительно высокого риска, связанного с обезвреживанием бомбы, примерно 1900 домохозяйств, в которых проживают 6000 человек, были вынуждены срочно эвакуироваться", - отмечает полиция.

AP сообщает, что в Гонконге время от времени находят бомбы, оставшиеся со времен Второй мировой войны.