В Гоме на востоке ДРК за неделю погибли более 770 человек

Число погибших в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с момента вступления в него 26 января повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23) достигло 773 человек.

Число погибших в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с момента вступления в него 26 января повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23) достигло 773 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав ДРК.

Ведомство отмечает, что большое количество тел все еще находится на улицах Гомы, так как морги переполнены. Накануне представитель ООН сообщил о 700 погибших и 2,8 тыс. раненых в Гоме.

Отметим, что отряды М23 практически полностью контролируют город, отдельные перестрелки происходят только в его самых северных районах.

В четверг повстанцы объявили о создании комитета по управлению Гомой. В южных районах города 30 января была восстановлена подача в дома электроэнергии и воды.