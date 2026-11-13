Посол: Отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторического уровня

Двусторонние отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторического уровня с переходом к стратегическому партнерству.

Как сообщает Report, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман в соцсети X.

"Отношения Великобритании и Азербайджана вышли на исторический уровень и еще больше укрепились с переходом к стратегическому партнерству. Опираясь на нашу многолетнюю дружбу, Великобритания и Азербайджан вносят вклад в экономический рост, поддерживают инновации и укрепляют сотрудничество в сфере безопасности", - написал посол.