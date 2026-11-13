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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Посол: Отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторического уровня

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 09:08
    Посол: Отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторического уровня

    Двусторонние отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторического уровня с переходом к стратегическому партнерству.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман в соцсети X.

    "Отношения Великобритании и Азербайджана вышли на исторический уровень и еще больше укрепились с переходом к стратегическому партнерству. Опираясь на нашу многолетнюю дружбу, Великобритания и Азербайджан вносят вклад в экономический рост, поддерживают инновации и укрепляют сотрудничество в сфере безопасности", - написал посол.

    Данкан Норман Азербайджано-британские отношения
    Səfir: Britaniya-Azərbaycan münasibətləri strateji tərəfdaşlığın elanı ilə daha da möhkəmlənib
    Envoy: UK-Azerbaijan ties strengthened by strategic partnership declaration
    44 filmi
    44 filmi

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