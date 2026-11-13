Посол: Отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторического уровня
- 13 ноября, 2026
- 09:08
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Двусторонние отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторического уровня с переходом к стратегическому партнерству.
Как сообщает Report, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман в соцсети X.
"Отношения Великобритании и Азербайджана вышли на исторический уровень и еще больше укрепились с переходом к стратегическому партнерству. Опираясь на нашу многолетнюю дружбу, Великобритания и Азербайджан вносят вклад в экономический рост, поддерживают инновации и укрепляют сотрудничество в сфере безопасности", - написал посол.
🇬🇧-🇦🇿 münasibətləri Strateji Tərəfdaşlığın elan olunması ilə tarixi mərhələyə yüksələrək daha da möhkəmlənib! Uzunmüddətli dostluğumuza əsaslanaraq, 🇬🇧 & 🇦🇿-nın iqtisadi artıma töhfə verir, innovasiyaları dəstəkləyir və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığımızı gücləndiririk 🤝 https://t.co/bgkqkgnTxR— Duncan Norman (@DNormanFCDO) November 13, 2026