İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Səfir: Britaniya-Azərbaycan münasibətləri strateji tərəfdaşlığın elanı ilə daha da möhkəmlənib

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2026
    • 09:10
    Səfir: Britaniya-Azərbaycan münasibətləri strateji tərəfdaşlığın elanı ilə daha da möhkəmlənib

    Böyük Britaniya və Azərbaycan münasibətləri strateji tərəfdaşlığın elan olunması ilə tarixi mərhələyə yüksələrək daha da möhkəmlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dunkan Norman "X" hesabında yazıb.

    "Uzunmüddətli dostluğumuza əsaslanaraq, Böyük Britaniya və Azərbaycanın iqtisadi artıma töhfə verir, innovasiyaları dəstəkləyir və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığımızı gücləndiririk", - deyə səfir paylaşıma əlavə edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Endi Börnhem ilə görüşüb. "Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı arasında Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə" mübadilə olunub.

    İlham Əliyev Endi Börnhem Dunkan Norman Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələri Böyük Britaniya
    Посол: Отношения Великобритании и Азербайджана достигли исторического уровня
    Envoy: UK-Azerbaijan ties strengthened by strategic partnership declaration
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