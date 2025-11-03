В Гималаях при сходе лавины погибли трое, еще восемь пропали без вести
- 03 ноября, 2025
- 18:15
В Непале в результате схода лавины погибли трое альпинистов, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции.
Отмечается, что инцидент произошел северо-восточнее Катманду на горе Ялунг-Ри-Химал, высота которой составляет 5630 метров.
Личности погибших и пострадавших пока не раскрываются.
"На место происшествия направлены наземные поисково-спасательные группы из военных и полицейских. Мы ждем дальнейшего развития событий", - сообщили в полиции.
В Гималаях при сходе лавины погибли трое, еще восемь пропали без вести
