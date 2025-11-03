В Гималаях при сходе лавины погибли трое, еще восемь пропали без вести

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 03 ноября, 2025
    • 18:15
    В Непале в результате схода лавины погибли трое альпинистов, еще восемь числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции.

    Отмечается, что инцидент произошел северо-восточнее Катманду на горе Ялунг-Ри-Химал, высота которой составляет 5630 метров.

    Личности погибших и пострадавших пока не раскрываются.

    "На место происшествия направлены наземные поисково-спасательные группы из военных и полицейских. Мы ждем дальнейшего развития событий", - сообщили в полиции.

