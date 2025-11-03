İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Himalayda qar uçqunu nəticəsində üç nəfər ölüb, səkkiz nəfər itkin düşüb

    • 03 noyabr, 2025
    • 18:44
    Himalayda qar uçqunu nəticəsində üç nəfər ölüb, səkkiz nəfər itkin düşüb

    Nepalda qar uçqunu nəticəsində üç alpinist həlak olub, səkkiz nəfər isə itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

    Hadisə Katmandudan şimal-şərqdə, hündürlüyü 5630 metr olan Yalunq-Ri-Himal dağında baş verib.

    Həlak olanların və xəsarət alanların şəxsiyyətləri hələ ki açıqlanmır.

    "Hadisə yerinə hərbi və polis qüvvələrindən ibarət axtarış-xilasetmə qrupları göndərilib", - məlumatda bildirilib.

    В Гималаях при сходе лавины погибли трое, еще восемь пропали без вести
    Three dead, eight missing in avalanche on Himalayan peak in Nepal

