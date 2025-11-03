Himalayda qar uçqunu nəticəsində üç nəfər ölüb, səkkiz nəfər itkin düşüb
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 18:44
Nepalda qar uçqunu nəticəsində üç alpinist həlak olub, səkkiz nəfər isə itkin düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.
Hadisə Katmandudan şimal-şərqdə, hündürlüyü 5630 metr olan Yalunq-Ri-Himal dağında baş verib.
Həlak olanların və xəsarət alanların şəxsiyyətləri hələ ki açıqlanmır.
"Hadisə yerinə hərbi və polis qüvvələrindən ibarət axtarış-xilasetmə qrupları göndərilib", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
19:41
Video
Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurubDigər ölkələr
19:26
Fidan: Türkiyə Yaxın Şərqdə sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini göstərəcəkDigər
19:19
Aİ Çinlə ixrac məhdudiyyətlərini müzakirə edir və əks tədbirləri nəzərdən keçirirDigər ölkələr
19:09
Noyabrın 4-də Brüsseldə Avrointeqrasiya üzrə sammit keçiriləcəkDigər ölkələr
19:00
"Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olubFərdi
18:57
Ermənistanda yaşayış evinin uçması nəticəsində bir nəfər ölübRegion
18:44
Himalayda qar uçqunu nəticəsində üç nəfər ölüb, səkkiz nəfər itkin düşübDigər ölkələr
18:32
"Nar"da növbəti avtomobil qalibi bəlli olacaq – Həyəcan dolu anlar bu axşamBiznes
18:22