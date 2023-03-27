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В Германии запустили платформу восстановления Украины

В Германии запустили платформу восстановления Украины Власти ФРГ запустили новую платформу, которая объединит немцев, желающих принять участие в восстановлении Украины.
Другие страны
27 марта 2023 г. 15:12
В Германии запустили платформу восстановления Украины

Власти ФРГ запустили новую платформу, которая объединит немцев, желающих принять участие в восстановлении Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

По словам министра экономического развития Свенья Шульце, восстановление Украины станет "сложнейшей задачей", которую не под силу решить только правительствам.

При этом многие жители ФРГ готовы оказать помощь. "В этом поможет новая платформа восстановления Украины. Мы хотим использовать ее для объединения активных граждан, компаний и общин в Германии и в Украине", - сказала она.

Шульце добавила, что на поддержку партнерства между германскими и украинскими общинами, клиниками и водопроводными предприятиями будет выделено 25 млн евро. Платформа станет "точкой координации для всех, кто хочет принять участие в процессе восстановления"

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Версия на английском языке Germany launches Ukraine recovery platform

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