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В Германии заменят бланки для подсчета голосов из-за отсутствия в них оппозиционной партии

В Германии заменят бланки для подсчета голосов из-за отсутствия в них оппозиционной партии Сотрудники избиркома в германском городе Гёттинген (федеральная земля Нижняя Саксония) во время проходящих в воскресенье выборов в Бундестаг заменят бланки для подсчета голосов избирателей из-за отсутствия в списке правопопулистской партии "Альтернатива д
Другие страны
26 сентября 2021 г. 20:03
В Германии заменят бланки для подсчета голосов из-за отсутствия в них оппозиционной партии

Сотрудники избиркома в германском городе Гёттинген (федеральная земля Нижняя Саксония) во время проходящих в воскресенье выборов в Бундестаг заменят бланки для подсчета голосов избирателей из-за отсутствия в списке правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила местная газета Göttinger Tageblatt, ссылаясь на представителя избирательной комиссии.

По ее информации, в воскресенье утром представители избиркома обнаружили ошибку в бланках сопроводительных документов, предназначенных для подсчета голосов избирателей. В них отсутствовала графа с названием партии АдГ. В такие бланки после закрытия избирательных участков в 18:00 (20:00 бакинское время) вносится количество голосов, которое набрала каждая партия. В свою очередь представитель избиркома заверил, что замена документов будет произведена на всех 111 избирательных участках города до 18:00 (20:00).

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