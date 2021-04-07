О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии за сутки выявили более 9,6 тысячи случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 9,6 тысячи случаев COVID-19 С начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 2 910 445 человек
Другие страны
7 апреля 2021 г. 10:08
В Германии за сутки выявили более 9,6 тысячи случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 9 677, скончались 298 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 6 885 новых случаях заболевания и 90 летальных исходах.

В декабре прошлого года – январе нынешнего года число заболевших за сутки в Германии порой превышало 25 тысяч, а то и 30 тысяч. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.

По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 2 910 445 человек, скончались около 77,4 тысячи заразившихся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке COVID kills almost 300 in Germany

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Индии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
В Индии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
7 апреля 2021 г. 10:34
Шесть силовиков погибли при атаке талибов в Афганистане
Шесть силовиков погибли при атаке талибов в Афганистане
7 апреля 2021 г. 09:26
Amnesty International обвинил Францию и другие страны в нарушении прав человека
Amnesty International обвинил Францию и другие страны в нарушении прав человека
7 апреля 2021 г. 06:29
Байден заявил, что в США быстро распространяются новые мутации коронавируса
Байден заявил, что в США быстро распространяются новые мутации коронавируса
7 апреля 2021 г. 00:40
В Мексике 16 человек погибли в столкновении двух автобусов - ОБНОВЛЕНО
В Мексике 16 человек погибли в столкновении двух автобусов - ОБНОВЛЕНО
6 апреля 2021 г. 22:01
На Еврокомиссию и другие институты ЕС совершили кибератаку
На Еврокомиссию и другие институты ЕС совершили кибератаку
6 апреля 2021 г. 20:03
США потерпели неудачу во время испытания гиперзвукового оружия
США потерпели неудачу во время испытания гиперзвукового оружия
6 апреля 2021 г. 19:43
Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах
Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах
6 апреля 2021 г. 19:15
ВОЗ: Вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах
ВОЗ: Вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах
6 апреля 2021 г. 18:51
В результате стрельбы в США погибли три человека
В результате стрельбы в США погибли три человека
6 апреля 2021 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi