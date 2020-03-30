В Германии за сутки от коронавируса скончались около 70 человек

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 4 751 и достигло 57 298, от заболевания с 29 марта умерли с 66 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Институт Роберта Коха.
Днем ранее институт сообщал о 52 547 заболевших и 389 скончавшихся. Общее количество жертв теперь - 455.
Наибольшее число случаев зафиксировано в Баварии (13 989), Северном Рейне-Вестфалии (12 178), Баден-Вюртемберге (10 943). В Берлине - 2 464.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.