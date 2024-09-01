В Германии выступили против милитаризации общества и воинского призыва

Германская партия "Левые" по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны выступила против милитаризации общества страны и возможного возобновления воинского призыва.

Германская партия "Левые" по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны выступила против милитаризации страны и возможного возобновления воинского призыва.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении партии.

"Войны всегда начинаются с милитаризации и вооружения. Сегодня мы вновь наблюдаем нормализацию вооружения и войны, в то время как в стране тлеет социальный кризис. Мы говорим НЕТ вооружению, восстановлению обязательной военной службы и милитаризации нашего общества. За дипломатию и политику разрядки!" - сказано в сообщении.