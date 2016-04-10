В Германии выдан ордер на арест 76 исламистов

Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Властями ФРГ выдан ордер на арест 76 исламистов, которые, по мнению федерального ведомства уголовной полиции Германии, могут в любой момент совершить насилие или теракты.

Как передает Report, об этом пишет издание Welt am Sonntag.

Отмечается, что из 800 исламистов, покинувших страну за последние несколько лет, примерно 60% были радикальными.

При этом около 130 исламистов погибли в Сирии и северном Ираке, воюя в рядах различных террористических группировок.

Также сообщается, что большинство из них молодые люди до 30 лет. По данным немецкой полиции, примерно одна треть собирается вернуться в страну для совершения терактов.