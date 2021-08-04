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В Германии в результате наводнений пропавшими без вести считаются 17 человек

В Германии в результате наводнений пропавшими без вести считаются 17 человек Не менее 17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести в наиболее пострадавшем от наводнения районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии, число погибших только в нем превысило 140 человек.
Другие страны
4 августа 2021 г. 18:43
В Германии в результате наводнений пропавшими без вести считаются 17 человек

Не менее 17 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести в наиболее пострадавшем от наводнения районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии, число погибших только в нем превысило 140 человек.

Как передает Report, об этом сообщил в среду журналистам представитель полицейского управления Кобленца.

За минувшие сутки были обнаружены тела еще двух человек. Таким образом, число погибших в Арвайлере достигло 141, из которых удалось установить личности 115. Общее число погибших в результате наводнения на западе Германии увеличилось до 189.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Пострадали более 750 человек.

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