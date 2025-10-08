В Германии в результате нападения в школе пострадал один человек
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 17:16
Один человек получил серьезные ранения в результате нападения в школе дополнительного образования в немецкой земле Северный Рейн-Вестфали.
Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на полицию.
Сообщается, что сам преступник задержан.
В настоящее время проводится масштабная операция с участием спецназа.
В школе обучается 350 учеников, работают около 40 преподавателей.
