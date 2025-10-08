Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    • 08 октября, 2025
    • 17:16
    В Германии в результате нападения в школе пострадал один человек

    Один человек получил серьезные ранения в результате нападения в школе дополнительного образования в немецкой земле Северный Рейн-Вестфали.

    Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на полицию.

    Сообщается, что сам преступник задержан.

    В настоящее время проводится масштабная операция с участием спецназа.

    В школе обучается 350 учеников, работают около 40 преподавателей.

