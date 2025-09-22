В Германии усугубился вопрос детской преступности с участием мигрантов

В школах Германии зафиксирован рост детской преступности с участием мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета Bild.

Согласно данным министерства внутренних дел (МВД) Германии, которые приводит издание, в прошлом году почти 2,8 тыс. учеников стали жертвами преступлений. Ежедневно на территориях школ подвергаются избиениям, угрозам, оскорблениям или унижению 15 мальчиков и девочек. По сравнению с 2018 годом зафиксирован рост преступности - он составил 46%.

По данным Bild, аналогично возросло количество случаев жестокости в отношении учителей - рост составил 158%. В прошлом году на территории Баден-Вюртемберга 157 педагогов получили травмы, оскорбления или подвергались издевкам со стороны учащихся мужского пола, отмечает ведомство.

Уточняется, что 36% подозреваемых, совершивших насильственные преступления, являются иностранцами. Авторы материала утверждают, что помимо учеников, их родители также всё чаще прибегают к психологическому насилию при общении с учителями. При этом в общественной дискуссии насилие в школах является табуированной темой, отмечает издание.