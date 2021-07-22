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В Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро

В Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро По предварительным данным, застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценивается в 4-5 млрд евро.
Другие страны
22 июля 2021 г. 19:43
В Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро

По предварительным данным, застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценивается в 4-5 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая ассоциация страхователей GDV.

"В настоящее время мы рассчитываем на страховые убытки в размере 4-5 млрд евро", - говорится в публикации.

Подчеркивается, что ущерб от циклона "Бернд" вероятно превысит разрушения от наводнения в августе 2002 года, которые оценивались в 4,65 млрд евро.

Ранее эксперты выразили мнение, что на восстановление районов в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, которые пострадали при разрушительном наводнении, может уйти несколько лет.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды.

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